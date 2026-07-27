БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Это удар по людям и экономике»: в Армении ужесточается прозападная колониальная диктатура

«Это удар по людям и экономике»: в Армении ужесточается прозападная колониальная диктатура

Айнур Курманов.   Как мы и предполагали, вслед за атакой на партию «Процветающая Армения» произошёл сразу же и арест её лидера – известного предпринимателя и политика Гагика Царукяна.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Американцы перекупили армян?- И слава богу! Зато армяшки слезут наконец с русской шеи! Чем раньше Россия излечится от этого своего мессианства, чем раньше перестанет нести другим за свой счет свет добра- тем лучше будет для самой России и ее граждан! Но самое смешное в том, что как только Россия стряхнет с себя паразитов- ее начнут любить! И любить будут те самые вши, которые лишились халявного кормления за счет русского народа.
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