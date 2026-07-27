SI

Sergey Ivanov

Американцы перекупили армян?- И слава богу! Зато армяшки слезут наконец с русской шеи! Чем раньше Россия излечится от этого своего мессианства, чем раньше перестанет нести другим за свой счет свет добра- тем лучше будет для самой России и ее граждан! Но самое смешное в том, что как только Россия стряхнет с себя паразитов- ее начнут любить! И любить будут те самые вши, которые лишились халявного кормления за счет русского народа.