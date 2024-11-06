Стюардесса объяснила, почему бортпроводники не помогают пассажирам с багажом

Свету социальных сетей вновь привлекла внимание американская стюардесса Кэт Камалани, которая рассказала о причинах, по которым бортпроводники не помогают пассажирам помещать ручную кладь на верхние багажные полки.
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