Гроссмейстер Путин и низложенный американский гегемон

Нет, я, конечно, никоим образом не намекаю на то, что это было задумано нашим высшим военно-политическим руководством задолго до начала серии предварительных консультаций американских и российских представителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии