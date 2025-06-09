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Шишкарёв и Пономарёв: Скандал вокруг матча "Сочи" и "Черноморца" улажен

Шишкарёв и Пономарёв: Скандал вокруг матча "Сочи" и "Черноморца" улажен

Сергей Шишкарёв и Максим Пономарёв уладили конфликт по поводу манипуляций с результатом матча "Сочи" – "Черноморец".

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