Нигерия: По меньшей мере один человек был убит и еще один человек был похищен подозреваемыми бандитами в общине Лата-Нна района местного самоуправления Патиги (LGA), штат Квара, в утренние часы по местному времени.
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