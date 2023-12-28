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Победа в другом: «Украине не нужны все свои территории», — New York Times

Победа в другом: «Украине не нужны все свои территории», — New York Times

Победа в другом: «Украине не нужны все свои территории», — пишет New York Times. СМИ Запада продолжают серию публикаций, готовя общество к мысли, что Киев может не вернуть территории и пойти на переговоры.

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Комментарии
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ЛЛ
Леонид Ла Рошель
А что еще один еврей мог написать для другого? Давно уже известно, что ЛЮБОЙ исход СВО бандерлохи будут выдавать за нев..бенную пэрэмогу. &quot;подняться из ада войны сильным, независимым, процветающим и безопасным государством&quot; - такое впечатление, что он про Канаду пишет, это больше на правду похоже.
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