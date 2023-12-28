Победа в другом: «Украине не нужны все свои территории», — New York Times

Победа в другом: «Украине не нужны все свои территории», — пишет New York Times. СМИ Запада продолжают серию публикаций, готовя общество к мысли, что Киев может не вернуть территории и пойти на переговоры.
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