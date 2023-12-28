Победа в другом: «Украине не нужны все свои территории», — New York Times

ЛЛ

Леонид Ла Рошель

А что еще один еврей мог написать для другого? Давно уже известно, что ЛЮБОЙ исход СВО бандерлохи будут выдавать за нев..бенную пэрэмогу. "подняться из ада войны сильным, независимым, процветающим и безопасным государством" - такое впечатление, что он про Канаду пишет, это больше на правду похоже.