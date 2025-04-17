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Жители России могут остаться без страховой пенсии. Как избежать неприятности

Жители России могут остаться без страховой пенсии. Как избежать неприятности

Эксперт рассказала, что может стать преградой для получения страховой пенсии по старости.Гражданам России объяснили, что назначение и размер пенсии напрямую зависит от уровня официальных доходов человека.

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