Жители России могут остаться без страховой пенсии. Как избежать неприятности

Эксперт рассказала, что может стать преградой для получения страховой пенсии по старости.Гражданам России объяснили, что назначение и размер пенсии напрямую зависит от уровня официальных доходов человека.
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