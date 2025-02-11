Сапер Зять: угледарские тоннели стали могилой для большой части группировки ВСУ

Сапер Зять: ВСУ похоронили большую часть группировки в тоннелях УгледараСапер Зять: ВСУ похоронили большую часть группировки в тоннелях УгледараСапер Зять: ВСУ похоронили большую часть группировки в тоннелях УгледараСапер Зять: ВСУ похоронили большую часть группировки в тоннелях УгледараТоннели под городом Угледаром в ДНР стали могилой для большого числа украинских военных.