Сапер Зять: угледарские тоннели стали могилой для большой части группировки ВСУ

Сапер Зять: ВСУ похоронили большую часть группировки в тоннелях УгледараСапер Зять: ВСУ похоронили большую часть группировки в тоннелях УгледараСапер Зять: ВСУ похоронили большую часть группировки в тоннелях УгледараСапер Зять: ВСУ похоронили большую часть группировки в тоннелях УгледараТоннели под городом Угледаром в ДНР стали могилой для большого числа украинских военных.
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