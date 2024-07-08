В деревнях окрошку заливают только этим, вкус волшебный, освежает в сильную жару: не квас, и не кефир Юлия ЧелкановаВ деревенских поселках, где ценятся старинные кулинарные традиции, окрошка — это не просто блюдо, а целый ритуал.