Кудерметова с Мертенс вышли в финал Итогового турнира WTA, отдав соперницам всего 2 гейма

25-летняя россиянка Вероника Кудерметова и бельгийская теннисистка Элизе Мертенс менее чем за час разгромили американо-голландскую пару Дезире Кравчик/Деми Схюрс в полуфинальном матче парного разряда на Итоговом турнире WTA в Форт-Уэрте (США).