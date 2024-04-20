В усадьбе Корфа появится бальнеологический центр для ветеранов СВО

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко посетил объект культурного наследия Глава 47-го региона в рамках рабочего визита посетил усадьбу Корфа в деревне Ириновке во Всеволожском районе Ленинградской области.
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