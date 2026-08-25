Скандал в K-Pop: за что отменяют группу BTS

За каждым шагом артистов пристально следят. BTS выступают во время финального шоу в перерыве чемпионата мира по футболу FIFA 2026™ Topps на стадионе в Нью-Йорке, штат Нью-Джерси, 19 июля 2026 года в Ист-Ратерфорде, штат Нью-Джерси.
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