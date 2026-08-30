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FiNE NEWS

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Мероприятие с президентом Польши прервали из-за чрезвычайного происшествия

В Юрате состоялась встреча президента Польши Кароля Навроцкого с молодежью, которая была внезапно прервана из-за чрезвычайного происшествия.

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