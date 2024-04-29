Куда сходить: интересные мероприятия 30 апреля в Крыму

ВСТРЕЧА Крымский Музыкальный театр (Симферополь, Кирова 17) Творческая встреча «Важный разговор» 12+ 30 апреля, 18:30 Театр приглашает зрителей на встречи с ведущими солистами, артистами балета, представителями художественного управления театра, которые состоятся в рамках нового творческого проекта.
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