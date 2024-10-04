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"Время «договорняков» закончилось, жизнь резко усложнилась..."

"Время «договорняков» закончилось, жизнь резко усложнилась..."

Для того, чтобы понять истинную роль того или иного чиновника, нужно посмотреть, где он находится и что делает в критические моменты.

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