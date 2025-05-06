Захарова: Россия идет вперед, пока Британия пытается нанести ей поражение

МОСКВА, 6 мая, ФедералПресс. Спикер МИД РФ Мария Захарова в эфире программы заявила, что пока Британия разрабатывает стратегии для нанесения России стратегического поражения, страна продолжает двигаться вперед.
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