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Новости Липецка

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В Липецке пассажирка упала из-за резкого торможения автобуса

В Липецке пассажирка упала из-за резкого торможения автобуса

40-летняя пассажирка упала в автобусе в Липецке из-за резкого торможения, получила травмы.В Липецке на улице Терешковой днём 3 сентября в автобусе упала пассажирка.

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