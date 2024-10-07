Болгар объяснила публикацию старых фото с Дуровым защитой от «заведомой лжи»

Представляющаяся матерью троих детей основателя популярного мессенджера Telegram Павла Дурова Ирина Болгар опубликовала фотографии из семейного архива в ответ «на ложь про их деловые отношения» со стороны предпринимателя.
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