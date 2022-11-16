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Макрон, Шольц и фон дер Ляйен «убежали» от вопроса об упавших ракетах в Польше

Макрон, Шольц и фон дер Ляйен «убежали» от вопроса об упавших ракетах в Польше

Французский президент Эммануэль Макрон и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен проигнорировали вопрос российского журналиста Виктора Синеока о ситуации с упавшими ракетами в Польше.

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