Салехард готовит 400 домов для многодетных семей в микрорайоне Радужный

В микрорайоне Радужный Салехарда завершается прокладка инженерных сетей. Район обеспечат 15 километрами сетей газоснабжения и 5,2 километра — водоснабжения, положив начало инфраструктуре для возведения индивидуального жилья.
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