Вечерняя Москва

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Народный календарь. Как привлечь успешную учебу в Татьянин день, 25 января

Народный календарь. Как привлечь успешную учебу в Татьянин день, 25 января

Так случилось, что именно в Татьянин день, который по новому стилю отмечается 25 января, в 1755 году императрица Елизавета Петровна подписала указ «Об учреждении Московского университета», и Татьянин день стал официальным университетским днем.

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