Физики в ЦЕРН максимально точно вычислили массу самой тяжелой субатомной частицы 

Данные сразу с двух детекторов Большого адронного коллайдера позволили команде, в которую входят российские и зарубежные физики, уточнить массу самой тяжелой субатомной частицы — топ-кварка, сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии