Захарова: США расчищают поляну для беспредела

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве© Фото : МИД России Сегодня 1,2K прочитали Определенные круги в США сожалели о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.