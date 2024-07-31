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Захарова: США расчищают поляну для беспредела

Захарова: США расчищают поляну для беспредела

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве© Фото : МИД России Сегодня 1,2K прочитали Определенные круги в США сожалели о прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД), считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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