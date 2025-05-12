Уволиться после мероприятия к Дню памяти и почестей (это название, который носит День Победы 9 мая в Узбекистане после 1999 года — ИА Красная Весна) пришлось учительнице младших классов одной из школ Ташкента, 12 мая сообщает пресс-служба главного управления дошкольного и школьного образования узбекистанской столицы.
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