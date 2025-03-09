СМИ: в США всем сотрудникам минздрава предложили уволиться

Срочно уволиться по собственному желанию и получить за это $25 тысяч (2,25 млн руб.) предложили всем сотрудникам министерства здравоохранения и социальных служб Соединенных Штатов, 9 марта сообщил со ссылкой на осведомленный источник телеканал CBS.