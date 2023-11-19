Матч ВХЛ перенесли из-за урагана в Новокузнецке

Во время игры на Ледовой арене имени Короленко отключилось электричество.Из-за урагана, спровоцировавшего отключение электроэнергии в Новокузнецке, пришлось сначала приостановить, а затем и вовсе отменить матч ВХЛ между новокузнецким «Металлургом» и тульским АКМ.
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