Матч ВХЛ перенесли из-за урагана в Новокузнецке

Во время игры на Ледовой арене имени Короленко отключилось электричество.Из-за урагана, спровоцировавшего отключение электроэнергии в Новокузнецке, пришлось сначала приостановить, а затем и вовсе отменить матч ВХЛ между новокузнецким «Металлургом» и тульским АКМ.