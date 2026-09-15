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За рулем

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Стало известно, с какой целью Jaguar Land Rover создал армейский Defender

Стало известно, с какой целью Jaguar Land Rover создал армейский Defender

Британская компания Jaguar Land Rover, входящая в индийскую Tata Group, активно обсуждает с несколькими государствами НАТО возможность продажи им обновленного армейского внедорожника Defender Wolf Series II.

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