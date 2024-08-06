Динамо Киев — Верес: прогноз на матч 10 августа 2024 года Динамо Киев — Верес: прогноз на матч 10 августа 2024 года Динамо Киев — Верес: прогноз на матч 10 августа 2024 года Динамо Киев — Верес: прогноз на матч 10 августа 2024 года Динамо Киев — Верес: прогноз на матч 10 августа 2024 года.