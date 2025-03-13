Тещу вице-президента США уличили в продвижении инклюзивности

Теща вице-президента США Джей Ди Вэнса Лакшми Чилукури занимается продвижением политики инклюзивности и расового разнообразия, против которой сейчас выступает американский президент Дональд Трамп и его администрация, включая самого Вэнса.
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