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Путин присвоил звание Героя России замглавы ВГА Херсонской области Катериничеву, погибшему в результате ракетного удара Украины

Путин присвоил звание Героя России замглавы ВГА Херсонской области Катериничеву, погибшему в результате ракетного удара Украины

Президент Владимир Путин присвоил звание Героя России заместителю руководителя военно-гражданской администрации Херсонской области Алексею Катериничеву, который накануне погиб в результате ракетного удара Украины.

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