Акции Anadolu Efes упали на 20% после решения Путина

Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes снова рухнули во вторник, снизившись на максимально допустимые 10% на стамбульской бирже из-за решения президента России о временной передаче доли в АО "АБ Инбев Эфес", как показывают данные биржи.
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