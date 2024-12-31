НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ФинФакс

1 подписчик

Акции Anadolu Efes упали на 20% после решения Путина

Акции Anadolu Efes упали на 20% после решения Путина

Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes снова рухнули во вторник, снизившись на максимально допустимые 10% на стамбульской бирже из-за решения президента России о временной передаче доли в АО "АБ Инбев Эфес", как показывают данные биржи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх