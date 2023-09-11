Билялетдинов об уходе Изидора из «Локо» в «Зенит»: «Держать немотивированного игрока нет смысла. Но зачем говорить: «Мечтаю уехать в Европу», а в итоге остаться в РПЛ у конкурента»

— Вы понимаете логику Изидора? Человек хотел уехать из России, а в итоге перешел в «Зенит». — Если не хочет играть роль второго форварда, запасного в каких‑то матчах, то надо отпускать.
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