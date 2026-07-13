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Путин пожелал Камболову успехов на выборах

Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым. В республике 18 сентября пройдут досрочные президентские выборы, ранее с поста главы государств в отставку ушел Алан Гаглоев - в связи с переходом на работу советником президента России.

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