Путин пожелал Камболову успехов на выборах

Владимир Путин встретился с исполняющим обязанности президента Южной Осетии Маратом Камболовым. В республике 18 сентября пройдут досрочные президентские выборы, ранее с поста главы государств в отставку ушел Алан Гаглоев - в связи с переходом на работу советником президента России.