Месси вышел в третий финал ЧМ — таких игроков в истории всего шестеро

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз в карьере вышел в финал чемпионата мира. 39-летний футболист «Интер Майами» отдал две голевые передачи в концовке полуфинального матча с Англией и помог своей команде одержать волевую победу со счётом 2:1.