RusNews
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RusNews

17 подписчиков

Месси вышел в третий финал ЧМ — таких игроков в истории всего шестеро

Месси вышел в третий финал ЧМ — таких игроков в истории всего шестеро

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси в третий раз в карьере вышел в финал чемпионата мира. 39-летний футболист «Интер Майами» отдал две голевые передачи в концовке полуфинального матча с Англией и помог своей команде одержать волевую победу со счётом 2:1.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии