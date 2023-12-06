Один из «списка на ликвидацию»: почему из всех противников Киева выбрали Киву

Бывший депутат Рады Илья Кива мог быть убит по распоряжению Главного управления разведки (ГУР) или Службы безопасности Украины (СБУ), так как вместе с другими противниками режима президента Владимира Зеленского давно числился в «списке на ликвидацию».
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