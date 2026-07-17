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Участниками Восточного экономического форума в 2026 году станут 75 стран

Участниками Восточного экономического форума в 2026 году станут 75 стран

Порядка 75 стран станут участниками Восточного экономического форума (ВЭФ). Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на вице-премьера — полпреда президента РФ в Дальневосточному федеральному округу (ДФО) Юрия Трутнева.

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