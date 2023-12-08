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Депутат Свищев назвал хоккеиста Овечкина феноменальным игроком

Депутат Свищев назвал хоккеиста Овечкина феноменальным игроком

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя новость о том, что в США планируют построить каток имени российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказал, как относится к подобному, и отметил, что в России также идет строительство центра имени хоккеиста.

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