Депутат Свищев назвал хоккеиста Овечкина феноменальным игроком

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев, комментируя новость о том, что в США планируют построить каток имени российского нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина, рассказал, как относится к подобному, и отметил, что в России также идет строительство центра имени хоккеиста.