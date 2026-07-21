❗️⚡️КСИР заявил об уничтожении радара AN/FPS-117 в Кувейте Радар представляет собой трехмерную обзорную радиолокационную станцию L-диапазона с активной электронно-сканируемой антенной решеткой.
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❗️⚡️КСИР заявил об уничтожении радара AN/FPS-117 в Кувейте Радар представляет собой трехмерную обзорную радиолокационную станцию L-диапазона с активной электронно-сканируемой антенной решеткой.