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Пронедра

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Россиянам объяснили порядок действий, если рейс задержали из-за беспилотников

Россиянам объяснили порядок действий, если рейс задержали из-за беспилотников

Вопрос, что делать, если рейс задержали из-за беспилотников, обсуждается на фоне новых ограничений работы аэропортов Московского авиаузла.

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