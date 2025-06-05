«Золотая классика РИА»: «Медвежий папа» на родине слонов Как биолог Валентин Пажетнов расстроил индийских переводчиков и поучаствовал в спасении… выдр Валентин Сергеевич Пажетнов, выдающийся ученый-биолог, который придумал уникальную методику реабилитации медвежат-сирот и основал биостанцию «Чистый лес» под Торопцем, ушел из жизни в 2021 году, но память об этом большом человеке и ученом живет.