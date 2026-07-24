Минпросвещения раскрыло механизм выставления оценок за поведение в школах

Оценки за поведение с нового учебного года начнут ставить ученикам со второго по восьмой класс. Об этом сообщила эксперт Минпросвещения РФ, главный специалист Института изучения детства, семьи и воспитания Марина Конева.
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