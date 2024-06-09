«Без шансов на победу»: за какую операцию в Афганистане разжаловали Льва Рохлина

Долг любого военного – выполнять приказы командования. Однако бывают случаи, когда от офицера зависит жизнь его подчиненных – и тогда он должен сделать непростой выбор между приказом и решением, его нарушающим.
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