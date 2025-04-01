Режиссер Оливер Стоун хочет возобновить расследование убийства Джона Кеннеди

Global Look Press / Alexander Chernykh / Russian Look Известный американский режиссер Оливер Стоун обратился к конгрессу США с просьбой возобновить расследование убийства экс-президента страны Джона Кеннеди.
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