Хирург Мороз объяснила, почему у Меган Фокс изменились черты лица

Пластический хирург и косметолог Светлана Мороз рассказала KP.RU, что изменения во внешности американской актрисы Меган Фокс, заметные на распространившихся в интернете кадрах, могут быть связаны с колебаниями веса, отёчностью или косметологическими процедурами.
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