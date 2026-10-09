Хирург Мороз объяснила, почему у Меган Фокс изменились черты лица

Пластический хирург и косметолог Светлана Мороз рассказала KP.RU, что изменения во внешности американской актрисы Меган Фокс, заметные на распространившихся в интернете кадрах, могут быть связаны с колебаниями веса, отёчностью или косметологическими процедурами.