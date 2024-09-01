Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 581 подписчик

Скончался белорусский актёр Георгий Малявский, известный по сериалам "Мухтар" и "Чернобыль"

Скончался белорусский актёр Георгий Малявский, известный по сериалам "Мухтар" и "Чернобыль"

На 78-м году жизни остановилось сердце известного белорусского актера Георгия Малявского.О смерти артиста, прославившегося игрой в русских сериалах, сообщает портал "Кино-Театр".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх