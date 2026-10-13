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Зеленский затеял фатальную ссору с Трампом - политолог Бавырин

Зеленский затеял фатальную ссору с Трампом - политолог Бавырин

Владимир Зеленский ведет откровенно самоубийственную политику и продолжит бездумно атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы назло Вашингтону, рассказал политолог-американист Дмитрий Бавырин в интервью изданию Украина.

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