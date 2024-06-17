Нейрокоуч Ливенская: при сильном дискомфорте поступки отличаются от обычных

Реакции мозга напрямую влияют на наше поведение, иногда приводя к неожиданным результатам. Понимание того, что становится катализатором наших поступков, поможет взять под контроль свои реакции и избежать импульсивных решений.
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