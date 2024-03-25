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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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РУСАДА в январе-феврале проверило на допинг 36 фигуристов, в их числе нет Валиевой

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Российского антидопингового агентства.  За первые два месяца 2024 года было РУСАДА протестировало 36 фигуристов.

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