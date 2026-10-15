В декабре некоторые россияне получат две пенсии — декабрьскую и досрочно январскую. Кому именно положены такие выплаты, объяснил 15 октября доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
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