В Кузбассе наградили организации высокой социальной эффективности

В конкурсе участвовали 33 кузбасских предприятия. Лучших определяли по семнадцати номинациям, связанным с улучшением условий труда для семейных работников, трудоустройством граждан с инвалидностью, созданием и развитием рабочих мест, сокращением производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, развитием кадрового потенциала, формированием здорового образа жизни работников.